Bakan Elvan açıkladı: Koronavirüs nedeniyle uygulanan KDV'de indirim süresi uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgından etkilenen sektörler için bir yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin iki ay daha devam edeceğini açıklandı.
2021-07-29 21:08:39
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzattıklarını bildirdi.
Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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