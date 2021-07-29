Bakan Elvan açıkladı: Koronavirüs nedeniyle uygulanan KDV'de indirim süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgından etkilenen sektörler için bir yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin iki ay daha devam edeceğini açıklandı.