Bakan Dönmez, Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı olduğunu bildirdi.