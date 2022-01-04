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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Dönmez, Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını bildirdi

Bakan Dönmez, Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı olduğunu bildirdi.

3 Saat Önce
2022-01-04 11:33:51
Bakan Dönmez, Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını bildirdi

Bakan Dönmez, Twitter hesabından, Karadeniz gazında geri sayım başlıklı bir video paylaştı.

2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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