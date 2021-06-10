Bakan Dönmez: Hedefimiz 45 ton altın
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, altın üretimine ilişkin, 'Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak.' dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ağrı'nın Diyadın ilçesine bağlı Mollakara köyünde "Koza Altın Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, altın üretimine ilişkin, "Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak." ifadesini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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