Bakan Dönmez: Hedefimiz 45 ton altın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, altın üretimine ilişkin, 'Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak.' dedi.