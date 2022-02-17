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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Dönmez elektrikteki indirim oranlarını açıkladı

Bakan Dönmez elektrikteki indirim oranlarını açıkladı

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni tarife ile esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacağını söyledi.

49 Dakika Önce
2022-02-17 11:35:12
Bakan Dönmez elektrikteki indirim oranlarını açıkladı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılbaşında yapılan ancak hem hane kullanıcılarını hem de ticari kullanıcıların tepkisine yol açan elektrik zamlarına ilişkin yapılacak düzenlemelerle ilgili konuştu. Dönmez, elektrikte yeni tarife ile esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacağını söyledi. 

"İndirimden bütün dernek ve vakıflar uygulamadan yararlanacaklar" diyen Bakan Dönmez'in NTV'deki açıklamaları şöyle:

"Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

ESNAFA ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadarbitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı.

Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde."

 

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