Bakan Dönmez duyurdu: Son derece ekonomik bir petrol bulduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana’da yeni keşfedilen petrol sahalarını ziyaret ettiği sırada “Burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim” açıklamasını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol keşfini açıkladığı Adana'nın Soysalı Mahallesi kırsalındaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Çukurova üretim sahasını ziyaret etti.

Benzer yapıya sahip alanlarda keşif ve üretim amaçlı çalışmaları sürdüreceklerini bildiren Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada 2021 senesi eylülünde ilk sondajın tamamlandığı bilgisini verdi. Dönmez, “Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim.” şeklinde konuştu.

Dönmez, sahadaki 2 kuyuda halihazırda fiilen üretim de yapıldığını, buralardan günlük ortalama 100-120 varil petrol çıkarıldığını bildirdi. .