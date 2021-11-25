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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Dönmez dördüncü sondaj gemisi için tarih verdi

Bakan Dönmez dördüncü sondaj gemisi için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak' dedi.

2 Saat Önce
2021-11-25 11:32:19
Bakan Dönmez dördüncü sondaj gemisi için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da 13. Hidrokarbon Arama-Üretim İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Dönmez, "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak. 2022'nin ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu daha kazmayı planlıyoruz" dedi.

Dönmez, bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol üretildiğini, doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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