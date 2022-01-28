DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Pakdemirli: Türkiye kendi kendine yüzde 130- 140 yeterli bir ülkedir
Bakan Dönmez’den sanayide elektrik kısıtlaması açıklaması
Erdoğan, Galatasaray Başkanı Elmas'ı kabul etti
BOTAŞ’tan İran gazı açıklaması
Taksici aracındaki kadın cinayetini anlattı
NATO’dan 'Ukrayna'ya muharip birlik' açıklaması
Tesla Edirne’yi seçti!
Kurtulmuş’tan enerji ve ekonomiye ilişkin açıklamalar
Borsa haftayı düşüşle tamamladı
Yalnız Kurt Ela kimdir? Yalnız Kurt dizisinde Esra'nın kızı Ela'yı kim oynuyor? Ela kaç yaşında?
Bakanlıktan 81 ile hurda ve atıl araçlar genelgesi!
15 tatilinde eğitim ödeneği yatar mı? İkinci dönem öğretmenlere eğitim ödeneği (kırtasiye parası) verilir mi?
3 aylarda oruç tutmak sevap mı? Üç aylar orucu nedir?
Bolu Tüneli kapatılacak
Haritandan silinecekti! Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Dönmez’den sanayide elektrik kısıtlaması açıklaması

Bakan Dönmez’den sanayide elektrik kısıtlaması açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacağını kaydetti.

24 Dakika Önce
2022-01-28 20:16:38
Bakan Dönmez’den sanayide elektrik kısıtlaması açıklaması

Bakan Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurdu.

Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirten Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş