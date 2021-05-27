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Bakan Dönmez'den petrol müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Diyarbakır ve Kırklareli'de 3 yeni kuyuda petrol keşfettiklerini duyurdu. Bakan Dönmez, 'Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.' dedi.

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Google News - Timeturk
27.05.2021 18:35:41
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi!

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun" dedi.

Bakan Dönmez'e göre; Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusunda günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusunda 3 bin ve Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyusunda 1000 varil üretim yapılacak.

petrol müjdesi (2)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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