DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu
Fatih Erbakan'dan emekli ikramiye tepkisi! 'Adaletin bu mu .... diyesi geliyor'
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katilin cezası belli oldu
Suudi Arabistan ezan yarışmasında birinci ne kadar para kazandı? Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birincisi ve ikincisi ne kadar kazandı?
Cem Uzan'dan dikkat çeken paylaşım
Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme! Cezai ehliyeti tam çıktı
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na 'elektriği kesik abone sayısı' yanıtı
Türk-İş Genel Başkanı hükümeti uyardı: Emekli zor durumda
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final olacak? Bir Zamanlar Çukurova 140. bölümde final mi yapacak? Çukurova final tarihi
Siyah pantolonda beyaz çizgiler neden olur? Siyah pantolon beyaz izler oluşmaması için ne yapılır?
Kadir Gecesi nasıl bulunur? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır? Kadir Gecesinin özellikleri nelerdir?
Antalya'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi? Antalya'da otobüs-metro-tramvay 23 Nisan'da bedava mı? Çocuk Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi?
6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Toplatılma kararının ardından Kinder'den açıklama
Amasyaspor - Ankara T.K.İ maçını canlı izle! Bölgesel Amatör Lig

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na 'elektriği kesik abone sayısı' yanıtı

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na 'elektriği kesik abone sayısı' yanıtı

Elektrik faturasını ödemediği için elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, '4 milyon hanenin elektriği yok' sözlerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den cevap geldi.

1 Saat Önce
2022-04-22 14:12:10
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na 'elektriği kesik abone sayısı' yanıtı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir, bu da toplam abone içinde yüzde 0,6'dır" açıklamasında bulundu.

Elektrik faturasını ödemediği için elektriği kesilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de yaptığı açıklamada 4 milyon hanenin elektriğinin olmadığını ifade ederek "bunu içime sindiremiyorum" diye konuşmuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş