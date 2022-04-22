Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na 'elektriği kesik abone sayısı' yanıtı

Elektrik faturasını ödemediği için elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, '4 milyon hanenin elektriği yok' sözlerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den cevap geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir, bu da toplam abone içinde yüzde 0,6'dır" açıklamasında bulundu.

Elektrik faturasını ödemediği için elektriği kesilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de yaptığı açıklamada 4 milyon hanenin elektriğinin olmadığını ifade ederek "bunu içime sindiremiyorum" diye konuşmuştu. .