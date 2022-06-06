Bakan Dönmez'den Karadeniz doğal gazıyla ilgili kritik açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı.' ifadelerini kullandı.