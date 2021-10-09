Bakan Dönmez'den ''doğalgaz'' açıklaması: Fiyatları vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'da rekor artışlarının yaşandığı doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, katıldığı bir TV programında doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakârlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz. Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyeti tam yansıtmıyoruz" dedi.

"GEREKİRSE RUSYA'DAN İLAVE GAZ ALINIR"

Bakan Dönmez, doğalgaz arzında bir sorun olmadığını belirtirken, "Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. Yetkililer bu konuda bir sıkıntı olmayacağını belirtti" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez elektrik üretimiyle ilgili olarak da "Teknik alt yapı olarak herhangi bir sorun yok, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.