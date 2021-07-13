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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Dönmez'den ''doğal gaz'' açıklaması

Bakan Dönmez'den ''doğal gaz'' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin toplam doğalgaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

1 Saat Önce
2021-07-13 00:16:43
Bakan Dönmez'den ''doğal gaz'' açıklaması

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin toplam doğalgaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaşmasına dair konuşan Dönmez, "Türkiye'nin ortalama 50 milyar metreküp civarında bir tüketimi var. 10 yılın üzerinde teorik olarak yetiyor" ifadelerini kullandı.

Doğalgazda 2023'e kadar ilk üretime başlanacağı bilgisini paylaşan Dönmez, "2027-2028'de plato dediğimiz maksimum seviyeye ulaşır. Bugünkü tüketim verilerini dikkate aldığımızda neredeyse yüzde 30-35 arasında gaz ihtiyacımızı karşılamış olacağız" dedi.

Bakan Dönmez, ayrıca keşfedilen doğalgazın faturalara nasıl yansıyacağı yönündeki soruya "Bu gazı üretip sisteme bağladığımız andan itibaren vatandaşımıza yansıma olacak. 2023'ten itibaren etkilerini göreceğiz" yanıtını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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