Bakan Dönmez’den doğal gaz açıklaması: 100 liralık faturanın 80 lirasını biz karşılıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguladıklarını da belirterek ''Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz' diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Seramik ve Vitrifiye Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, bu tesisin 160 milyon dolarlık yatırımla hayata geçeceğini bildirdi. Fabrikanın tam kapasite işletmeye geçtiğinde 1000 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Dönmez, tesisin tasarım ve katma değeri yüksek ürün konusunda da önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Bakan Dönmez, Bilecik'in seramik ve mermer üretimiyle öne çıkan bir il olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle mermer rezervinde ilk 10, üretiminde ilk 15 şehir arasında yer alıyor. İnşallah bu yatırımlarla şehrimizin bu alandaki gücü ve konumu daha da pekişecek. Biliyorsunuz son dönemde Avrupa'da bir enerji krizi yaşanıyor. Avrupa hem tedarik hem de fiyatlandırma konusunda ciddi bir darboğazdan geçiyor. Medyadan takip ediyorsunuzdur doğalgazın tüketimiyle ilgili konularda çeşitli yaptırımlar hayata geçirdiler. Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse de yer altı doğalgaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah."

''100 liralık faturanın 80 lirasını devlet olarak karşılıyoruz''

Fiyatlar konusunda Türkiye'nin de dünyadaki gelişmelerden olumsuz etkilendiğini dile getiren Dönmez, "Burada da artışın vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için sübvansiyonlarımızı, bir başka deyişle vatandaşa desteğimiz artırarak devam ediyoruz. Doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. .