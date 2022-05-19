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Bakan Dönmez'den '4'üncü sondaj gemisi' paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye ulaşan 4'üncü sondaj gemisinin hazırlık aşamasının ardından yeni müjdeler için demir alacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-05-19 17:47:16
Bakan Dönmez'den '4'üncü sondaj gemisi' paylaşımı

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4'üncü sondaj gemisinin Türkiye'de olduğunu bildirdi.

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Geminin Taşucu Limanı'na ulaştığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

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"Taşucu Limanı'nda 2 aylık bir hazırlık sürecinin ardından gemimiz ilk sondajına başlayacak. Milletimizin duası ve çalışanlarımızın alın teriyle yeni müjdeler için demir alacak."

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Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, yedinci nesil üstün teknolojiye sahip. Uzunluğu 238 metre, genişliği 42 metre olan gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaj hazırlıkları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak. .

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