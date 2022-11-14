Bakan Dönmez: Avrupalı ülkeler bizden gaz istiyor

Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin Türkiye’den gaz talep ettiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgazda yapılan sübvansiyon tutarının en az 200 milyar lira olacağını belirterek, "Şimdi birçok komşu ülkemiz, Avrupalı ülke geliyor bizden gaz talep ediyorlar" dedi.

Birincil enerji kaynaklarının yüzde 70'inin dışarıdan ithal edildiğini aktaran Dönmez, "Geçtiğimiz yıl 50.4 milyar dolarlık bir enerji faturasıyla karşı karşıya kaldık. Yurt dışından ithal ettiğimiz ürünler. Ağırlıklı doğal gaz, petrol olmak üzere..." diye konuştu.

Bu yıl fiyatlardaki artış nedeniyle rakamın iki katına geldiğini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Çünkü fiyatlar arttı, tüketimimiz belki o kadar artmadı ama birim fiyatları tüm dünyada arttı. Bugün hatta paranız bile olsa alamayacak noktada olan ülkeler var. Artan maliyetlerin büyük bir kısmını kaynağında sübvanse etmek suretiyle vatandaşlarımıza yansıtmadık. Sadece geçen sene elektrik ve doğal gazda yapmış olduğumuz destek tutarı başka bir ifadeyle, sübvansiyon tutarı 100 milyar lira civarında gerçekleşti. Bu yıl bu rakam en az iki kat olarak gerçekleşecek. Yıl sonunda gerçekleşen tutarı sizlerle paylaşacağız. Bugün evlerimizde, kullanmış olduğumuz doğal gazın neredeyse yüzde 75'i, hatta zaman zaman yüzde 80'i aşan oranlarda hazinemiz tarafından, hükümetimiz tarafından sübvanse ediliyor. Eğer 250 liralık bir fatura ödüyorsanız, örnek veriyorum doğal gazda, bunun 750 lirasını hükümetimiz karşılıyor."