Bakan'dan enflasyon açıklaması

Tükiye ekonomisinin en büyük sorunu olan ve son dönemde yükselişe geçen enflasyon ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yaptı. Bakan Nebati, yaz ayı itibariyle enflasyonun düşeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Cannes'da düzenlenen Uluslararası Yatırımcı Toplantısında yaptığı konuşmada yaz aylarından itibaren enflasyonda düşüş ve normalleşme görüleceğini belitti.

BAKAN NEBATİ: 2021'İ GÜÇLÜ BÜYÜME İLE KAPATTIK

Türkiye'nin 2021'i dengeli ve güçlü büyüme ile kapattığını kaydeden Bakan Nebati "Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Bu anlayışla 2021'i büyük bir başarıyla kapattık, yüksek emtia fiyatları, lojistikteki problemler, Karadeniz'deki gerginliklere rağmen Türkiye'de ticaret tahminlerin ötesinde büyük heyecanla devam ediyor. Çarklar dönüyor." dedi. Yaz aylarından itibaren enflasyonda düşüş görüleceğini kaydeden Nebati "enflasyonu yıl sonu itibariyle belli seviyeye getirip 2023 Haziran seçimlerinde tek rakamlı olma hususundaki kararlılığımız devam ediyor. Gerekeni yapıyoruz. KDV ve gıdada indirim yaptık. Elektrikte indirim yaptık. Finansal istikrarla ilgili, gıda komitesiyle de baskıyı giderecek tedbirleri almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Nebati, yaz aylarından itibaren dünyadaki bu gerginliklerin devam etmeyeceğini ifade ederek, "Enflasyonda yaz aylarından itibaren düşüşü ve hızlı bir şekilde normalleşmeyi hep beraber görmüş olacağız." dedi.

KURDA İSTİKRAR SAĞLANDI

Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat hesabının kuru istikrarlı ve öngörülebilir bir çizgiye soktuğunu ifade etti. Nebati, gerginlikler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Amerikan Merkez Bankasının kararlarına rağmen Türkiye'nin, 20 Aralık itibarıyla attığı adımlarla kurun yükselişinin üstesinden geldiğini ifade etti. Bakan Türkiye'de serbest piyasa rejimi ve kambiyo rejiminin garanti altında olduğunu dile getirdi.



Bakan, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Türkiye dengeli, özgüvenli ve bulunduğu konumun hakkını verecek bir liderlikle, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde önemli bir duruş sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu. .