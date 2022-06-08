Bakan Bozdağ duyurdu! Kira artışından yüzde 25 sınırı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor” dedi.