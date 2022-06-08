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Bakan Bozdağ duyurdu! Kira artışından yüzde 25 sınırı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor” dedi.

16 Dakika Önce
2022-06-08 10:57:43
Bakan Bozdağ duyurdu! Kira artışından yüzde 25 sınırı

Adalet Bakanı Bozdağ, "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak" açıklamasında bulundu.

Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek… .

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