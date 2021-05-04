DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İDDEF’ten ihtiyaç sahiplerine yardım eli
'Fransız petrol şirketi Total, Myanmar'da cuntayı finanse ediyor'
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan ‘Alparslan Kuytul’ açıklaması
Bakan Bilgin duyurdu: Ödemeler yarın hesaplara yatıyor
Evlat nöbetindeki baba: Kaç gel oğlum, bayramımız olsun
İmamoğlu’na ‘ellerini arkada neden bağladın’ soruşturması
5 asırlık caminin boya ve çimentoyla kapatılan süslemeleri gün yüzüne çıktı
HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu
Merkez Bankası Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Merkel’in partisini panikleten anket!
Klasikleşen filmlerin yönetmeni: Atıf Yılmaz
Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesine ulaştı
İnaktif aşılarda üçüncü doz gerekebilir
MEB yeni nesil dijital eğitimin kapılarını aralayacak
‘Onca yardıma muhtaç varken Suriyelilere yardım ediliyor’ iddiası

İSTANBUL

:00

İftar vakti

BURSA

SAHUR
İFTAR

ANKARA

SAHUR
İFTAR

SİVAS

SAHUR
İFTAR

ERZURUM

SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

:00

İftar vakti

ANKARA

SAHUR
İFTAR

ERZURUM

SAHUR
İFTAR

Bakan Bilgin duyurdu: Ödemeler yarın hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz.' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.05.2021 14:05:23
Bakan Bilgin duyurdu: Ödemeler yarın hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: populerPost

Filename: layout/sidebar.php

Line Number: 29

Backtrace:

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\layout\sidebar.php
Line: 29
Function: _error_handler

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\detail\news.php
Line: 410
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\controllers\Detail.php
Line: 280
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\indexd.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: populerPost

Filename: layout/sidebar.php

Line Number: 29

Backtrace:

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\layout\sidebar.php
Line: 29
Function: _error_handler

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\detail\news.php
Line: 410
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\controllers\Detail.php
Line: 280
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\indexd.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: populerPost

Filename: layout/sidebar.php

Line Number: 29

Backtrace:

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\layout\sidebar.php
Line: 29
Function: _error_handler

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\detail\news.php
Line: 410
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\controllers\Detail.php
Line: 280
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\indexd.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: populerPost

Filename: layout/sidebar.php

Line Number: 29

Backtrace:

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\layout\sidebar.php
Line: 29
Function: _error_handler

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\detail\news.php
Line: 410
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\controllers\Detail.php
Line: 280
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\indexd.php
Line: 315
Function: require_once

https://www.timeturk.com/fotogaleri-" title="

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: populerPost

Filename: layout/sidebar.php

Line Number: 29

Backtrace:

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\layout\sidebar.php
Line: 29
Function: _error_handler

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\detail\news.php
Line: 410
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\controllers\Detail.php
Line: 280
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\indexd.php
Line: 315
Function: require_once

" class="news-box-noi">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: populerPost

Filename: layout/sidebar.php

Line Number: 31

Backtrace:

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\layout\sidebar.php
Line: 31
Function: _error_handler

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\detail\news.php
Line: 410
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\controllers\Detail.php
Line: 280
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\indexd.php
Line: 315
Function: require_once

https://www.timeturk.com/resim/detay/148/1488656.jpg" alt="

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: populerPost

Filename: layout/sidebar.php

Line Number: 31

Backtrace:

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\layout\sidebar.php
Line: 31
Function: _error_handler

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\detail\news.php
Line: 410
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\controllers\Detail.php
Line: 280
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\indexd.php
Line: 315
Function: require_once

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: populerPost

Filename: layout/sidebar.php

Line Number: 34

Backtrace:

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\layout\sidebar.php
Line: 34
Function: _error_handler

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\detail\news.php
Line: 410
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\controllers\Detail.php
Line: 280
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\indexd.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: populerPost

Filename: layout/sidebar.php

Line Number: 36

Backtrace:

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\layout\sidebar.php
Line: 36
Function: _error_handler

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\views\detail\news.php
Line: 410
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\controllers\Detail.php
Line: 280
Function: view

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\indexd.php
Line: 315
Function: require_once

VİDEOLAR

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given

Filename: controllers/Detail.php

Line Number: 228

Backtrace:

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\controllers\Detail.php
Line: 228
Function: array_rand

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\indexd.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: controllers/Detail.php

Line Number: 229

Backtrace:

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\controllers\Detail.php
Line: 229
Function: _error_handler

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\indexd.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: controllers/Detail.php

Line Number: 248

Backtrace:

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\application\controllers\Detail.php
Line: 248
Function: _error_handler

File: D:\home\timeturk.com\httpdocs\indexd.php
Line: 315
Function: require_once

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan