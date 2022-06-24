Bakan Bilgin duyurdu: Enflasyonun üzerinde zam yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili, 'Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler.' dedi. Bilgin, asgari ücretle ilgili görüşmelerin sürdüğünü, önümüzdeki hafta açıklanacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.

Bilgin, "Asgari ücretle ilgili görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge konusuna da değinen Bakan Bilgin konuşmasında, "3600 ek gösterge meselesini yakından takip ediyorsunuz. Başlangıçta 4 gruba verilen bir meseleyi biz bütün çalışanlara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı ek gösterge düzenlemesiyle yeni haklara sahip oldu. Temmuz'da yapacağımız düzenlemelerle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak." dedi.

Bilgin, "Türkiye yüzde 5'in üzerinde her büyüdüğünde ekonomi 750 bin istihdam yaratıyor. Yüzde 7 büyüdüğünde 1 milyon istihdam yaratıyor. Geçen yıl Türkiye 1.4 milyon istihdam yarattı. Çözüm yolu ekonominin büyümesini artırmakta. Biz bütün bunları sosyal politikalarla desteklemek zorundayız." şeklinde konuştu. Star .