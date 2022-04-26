Bakan Bilgin'den son dakika müjdesi! ''Temmuz'da sürprizimiz var''
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Temmuz'da sürprizimiz var, 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak.' dedi.
2022-04-26 13:12:40
Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:
"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım.
Emekli bayram ikramiyesi ise 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak." .
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