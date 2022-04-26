Bakan Bilgin'den son dakika müjdesi! ''Temmuz'da sürprizimiz var''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Temmuz'da sürprizimiz var, 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak.' dedi.