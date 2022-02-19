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Bakan Bilgin'den Migros açıklaması: Soruşturma başlattık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

11 Dakika Önce
2022-02-19 14:11:39
Bakan Bilgin'den Migros açıklaması: Soruşturma başlattık

Migros'ta ücret artışı talep eden depo işçilerinin işten çıkarılmasının ardından gelen şikâyetler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." ifadelerine yer verdi.

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Migros'ta ne olmuştu

Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan 400 işçi, 3 Şubat'ta açıklanan yüzde 8'lik zam nedeniyle iş bırakma eylemine başlamıştı. Şirket, eyleme katılan 257 işçiyi "iş hukukunu bozdukları" gerekçesiyle işten çıkarmıştı. .

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