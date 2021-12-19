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Bakan Bilgin'den memur ve emekli zammı açıklaması
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Bakan Bilgin'den memur ve emekli zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin memur ve emekli zammına ilişkin açıklamada bulundu

1 Saat Önce
2021-12-19 20:36:00
Bakan Bilgin'den memur ve emekli zammı açıklaması

Asgari ücretin 4 bin 253 lira olarak duyurulmasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımıza enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" dedi. Bilgin, asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulamasının devam edeceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emekli zammına ilişkin açıklama yaptı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Bütün emekli grupları içine alan düzenleme yapacaklarını belirten Bilgin şunları kaydetti:

"Biz memur sendikalarımız ile görüşmeler yaptık. Sonra sözleşmeyi yaptık bir konfederasyonumuzla. Orada vardığımız bir mutabakat var. Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımıza enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz."

ASGARİ ÜCRETLİ OLMAYANLAR İÇİN AGİ

Kanal 7'ye konuşan Bilgin, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili olarak değerlendirme yaptı

Asgari ücrette AGİ'nin kalktığını tekrar eden Bilgin, "Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir" dedi.

3600 EK GÖSTERGE

3600 ek gösterge hakkında da konuşam Bilgin, "Bakanlık bünyesinde çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren bu meseleyi de gündemimize alacağız, takvimlendireceğiz. Bakanlık bünyesindeki çalışmalar bitti; komisyon çalışmasını sosyal ortaklarımızla ele alıp onu da inşallah yeni yılın başında gündeme sokacak hale getireceğiz" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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