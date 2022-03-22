Bakan Bilgin'den ikinci asgari ücret zammına olumsuz sinyal!

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yeni zam gündemiyle ilgili açıklama yaptı.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Sabah'ın haberine göre, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Bu tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli bir artış yaptık" dedi.

BAKAN BİLGİN'İN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor.

Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır." .