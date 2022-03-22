DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Avrupa'da panik! Kuş gribi vakaları artıyor
İlyas Salman ne dedi? İlyas Salman-Şener Şen olayı nedir? İlyas Salman neden yargılanıyor?
Şekere ne kadar zam geldi? Şeker fiyatları ne kadar? Son Dakika: Toz şekerin kilosu ne kadar oldu?
Esnafa vergi şoku
Rusya'da panik! Market rafları boşaldı
Nuray Demir kimdir? Nuray Demir neden öldü? Nuray Demir'in katili kim?
Rusya: 78 uçağımıza el konuldu
FED Mayıs faiz kararı ne olur? FED 2022 Mayıs'ta faiz artıracak mı? Faiz kaç baz puan yükseltilir?
Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu
TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG kaç lira olacak?
Zelenskiy'i dünyadaki FETÖ'cüler neden destekliyor
Üç Kuruş 19. bölüm tek parça izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm izle | Üç Kuruş son bölümde neler oldu?
Bakan Bilgin'den ikinci asgari ücret zammına olumsuz sinyal!
Hakkari sınırına askeri sevkiyat
''Yeni dünya düzenine biz önderlik etmeliyiz''

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Bilgin'den ikinci asgari ücret zammına olumsuz sinyal!

Bakan Bilgin'den ikinci asgari ücret zammına olumsuz sinyal!

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yeni zam gündemiyle ilgili açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2022-03-22 12:10:19
Bakan Bilgin'den ikinci asgari ücret zammına olumsuz sinyal!

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Sabah'ın haberine göre, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Bu tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli bir artış yaptık" dedi.

BAKAN BİLGİN'İN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor.

Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş