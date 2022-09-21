Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması: Tarih verdi!

Bakan Bilgin, geçtiğimiz dönemde tarihin en yüksek asgari ücret zammı yapıldığını söyledi ve yeni zam için tarih verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz dönem 2 kez asgari ücrete zam yapıldığını söyleyerek yeni asgari ücret zammı için tarih verdi.

Bakan Bilgin'in açıklaması şöyle;

"Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım."

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN 'PRİM' AÇIKLAMASI

Bilgin EYT konusunda ise, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" dedi.