Bakan Bilgin'den EYT, asgari ücret ve taşeron işçi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili sorulara canlı yayında cevap verdi. Bilgin taşeron işçi ve asgari ücret düzenlemeleriyle ilgili bilgileri de paylaştı

EYT'nin kapsamı ne zaman belli olacak? EYT'den kaç kişi faydalanacak? EYT'liler ilk emekli maaşını ne zaman alacak? Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde kriterler belli mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünya tarihinde böyle kritik dönemler sayılıdır; pandemiden bahsediyorum. Salgından önce bize böyle bir şey olacak deseler herhalde inanmazdık. Çok şükür etkileri iyice zayıflamış bulunuyor. Salgın öncesi 20-25 yıl sonra ortaya çıkabilir dediğimiz her şey ortaya çıktı. Örneğin uzaktan çalışma. Salgın öncesinde katıldığım bir toplantıda bu tartışılmıştı. Fakat salgın bütün bunları uygulamaya soktu. Eğitimin kitlesel olarak uzaktan olacağını tahmin edebilir miydik?

Salgın sürecinden sonra ortaya çıkan olağanüstü bir ekonomik dalgalanma oldu. Dünyadaki ekonominin büyük bir çalkantıya girdiği belli alanlar var. Üretilmiş malların ulaşımı, tedarik zincilerinde meydana gelen aksaklıklar gibi. Bütün bunlarda sorunların yoğun olarak yaşanması enflasyonla uzun zamandır karşılaşmamış ülkelerde sorun meydana getirdi. Amerika örneğin. Bunun Türkiye'ye de yansımaları oldu. Türkiye bu süreçlerde iki temel olayla karşı karşıya kaldı. Bir tanesi enerji fiyatlarının artması. Diğeri ise döviz fiyatındaki artış. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz var. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Biz enflasyona karşı emekçilerimizi korumak için çalışıyoruz.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret düzenlemesi gerçekten tarihsel nitelikte bir adımdır. Devrim diyebileceğimiz şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılmasıdır. Bu tarihsel bir şeydir. Kamu çalışanlarının emeklilikleri ek gösterge ile belirleniyor. Onlarla ilgili köklü bir düzenleme yaptık. Kamuda çok büyük bir etkisi oldu. Yılbaşından itibaren geçerli olacak. Kapsamı oldukça geniş tutuldu. Aralık'ta asgari ücret için yeniden masaya oturacağız.

EYT'DE BİR TAKVİM İŞLEYECEK?

99'da Türkiye'de bir reform uygulaması oldu. Onun anlamı o tarihten önce işe başlayanlar ile ondan sonra başlayanlar arasında bir düzenleme yapılmış. Bizim emeklilik sistemimizde prim gün sayısı, yıl sayıları bir de yaş şartı var. Emeklilikte prim gün sayısının artıması ve yaş çok önemli. 38-40 yaşındaki adamı emekli ettiğiniz zaman, ortalama hayat süresine kıyasla emeklilik süresinin finanse edebilmesi lazım. Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların emeklilikte yaş yüzünden karşılaştıkları sorunu düzenleme çalışmasındayız. Aralık'ta Meclis'e intikal edilecek. Çıraklıkta sigorta girişi değil sağlık sigortası girişi yapılıyor o farklı bir sistem. EYT sisteminde olanlar farklı. Ayrıntılı bir çalışma yapıyoruz. Kaç kişiyi kapsayacağını çalışma tamamlandığında açıklayacağız.

Enflasyona dair sorunları ancak büyüyerek çözebiliriz. Türkiye'nin ihracatının daha hızlı bir şekilde artması bunun öncelikli şartı. İstihdam oranlarındaki artış büyümenin sürdüğünün göstergesi.

TAŞERON İŞÇİLER

Taşeron işçilerin kadrolu işçi olması için hükümetimiz çok önemli bir adım attı ve kadro verildi vatandaşlarımıza. Yaklaşık o zamanki sayı 90 bin küsür işçimiz bu haktan istifade edemedi. Kasım ayı içinde bu işçilerimiz için olan çalışmalarımızı sonlandırırız. Geçici işçi için ise çalışma farklı. O işçilerimizin hukukunu düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz ve onların bu statülerini değiştireceğiz.

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR

Örneğin Türkiye ilk defa bir nükleer santral kuruyor. Daha önce tecrübe etmediğimiz bir durum. Özel bir çalışma statüsüyle başlatmak gerekiyor. Yazılımcılar, yeni çalışma ilişkileri içinde yer alabilecek uzmanlar var. Mevcut ücretlerin dışında oluyor bu çalışanlar. Bunun dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. İş güvencesi olacak, kamu görevlilerin haklarını onlara da tayin edeceğiz.

Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Şimdi bir çağ değişimi içerisindeyiz. Batı güç kaybediyor. Işık doğudan yükseliyor. Asya'nın gücü artıyor. Türkiye'nin yükselişi tarihsel bir yükseliştir. Batılıların da bunu engelleyecek zamanı kaçırdıklarına inanıyorum. Türkiye'nin gençleri Türkiye'nin gücüne inanmalı. Yaklaşık 250 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyiz. Bunu daha da yukarı çıkarmamız lazım. Türkiye'nin insan gücü patlama yapmıştır. Türkiye artık teknoloji diliyle konuşan bir topluma sahiptir. Türkiye bundan yükseliyor.

TRTHaber .