Bakan Bilgin’den EYT açıklaması: 50 yaş sınırı olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'ye ilişkin 'Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz, detaylar sendikalarla görüşülecek. 50 yaş sınırı gündemde değil.' açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'e yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

EYT konusunda çalışmanız var mı?

"Bu konular zaten işimiz, çalışıyoruz ama karar aşamasina gelince paylaşırız. Şu anda önümüzde olan konuların başında asgari ücret ve 3600 ek gösterge geliyor. Bakanlıkta bu calışmalarımız bitince başka bakanliklari da ilgilendiriyor. Ekonomi, devlet personel başkanlığı bir araya gelip ancak o zaman kamuoyuyla paylaşacağız.

50 yaş sınırı tartışılıyor, böyle bir çalışmanız var mı?

Şu anda herhangi bir şeyi tartışmıyorum yaş vs. Çalışmamız bütün bu konularla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaparız. Bütün bu konular gündemimizde. Henüz bakanlık bünyesinde ilgili maliyetleri ve kapsamları çalışıyoruz. Bunlar bitince ilgili bakanlıklar ve sendikalarla paylaşacağız.

3600 ek göstergenin kapsamı ve maliyetiyle ilgili çalısma ne durumda?

Kasım ayında Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplanacak. Orada açıklayacağım bazı şeyler var. Önümüzdeki hafta üçlü danışma kurulunu toplayacağız. Orada da açıklamalarımız olacak.

ASGARİ ÜCRET

Kamuoyu anketinin detayları nedir?

Kapsamlı bir çalışma olacak. Farklı işletme düzeylerinde,

1-10

10-20

20-50

50-100

100-250

250 ve üzeri çalışanı olan işletmelerle yapılıyor.

Profesyonel yöneticiler işletme sahipleri, işçiler ve ortalama sokaktaki adam. Örneğin mühendis, memur, eczacı, öğretmen, sokaktaki insan yani.

Kim yürütüyor bu çalışmayı? Bir üniversite ile mi anlaşıldı?

İsmini açıklamayayım ama evet. Çalışılıyor.

Asgari ücretle ilgili bir hedef var mı?

Tabii ki var ama şimdi açıklamayacağız. Çalışma sürüyor. Aralıkta asgari ücret tespit komisyonu toplanacak, ondan önce elimizde olur. Talep edilen rakam kamuoyunun beklentisi açıklanacak.

Anket sonucu ne zaman açıklanacak, toplumun beklentisi şu rakam denilecek mi?

Kamuoyuna bilgi verilecek. Araştırma ve anket sonucunu açıklayacağız. Hangi meslek gurupları ne bekliyor geçim durumları hayata bakış tarzları. Hayat standartları neler ücret durumları vs.

Asgari ücretli olmayanlar da var ankette. Onların beklentileri de var. Onlar asgari ücretli çalışanlarla kurulan ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından önemli.

Muhalefet asgari gelir vergisi alınmasın önerisi yaptı. Bu konu gündeminizde mi?

O konuda da bir çalışmamız var. Alternatif vergi modelleri var. Alternatif düzenlemeler var, inceliyoruz. Vergi oranları var.

Ne kadarlık faydası olacak? 100 TL, 200 TL?

Vergi geliri olarak ne kadarından vazgeçtiğimize bağlı.

Yasal düzenleme gerekiyor mu?

Bazıları için yasal düzenleme bazıları için Cumhurbaskanı kararı yeterli. Belirlediğimiz kritere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karar da yeterli olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.