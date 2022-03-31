DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hakim dizisi Ozan (Fatih Berk Şahin) kimdir? Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan Derman'ın gerçek adı ne?
İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL? İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar 2022? İstanbul'da ramazan pidesine zam mı geldi?
Sinop pide fiyatları 2022 | Sinop'ta pide ne kadar? Sinop pide fiyatları kaç TL güncel? Sinop'ta pideye zam mı geldi?
Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdı, 6 yıl hapse mahkum edildi
Hakim dizisi Yasemin kimdir? Hakim dizisindeki Yasemin Kaner (Ebru Özkan) kimdir? Hakim'deki Yasemin'in gerçek adı ne?
4 cinayet şüphelisini ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi
Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan 3 hasta Türkiye'ye nakledildi
Ayasofya'da teravih kılınacak mı? Ayasofya'da teravih namazına herkes katılabilir mi? Ayasofya'da teravih namazı kaç kişiyle kılınacak?
Eskişehir ramazan pidesi fiyatı 2022 | Eskişehir'de ramazan pidesi ne kadar oldu? Eskişehir'de güncel ramazan pidesi kaç TL?
Cumhuriyet'in ilk milli kütüphanesi 7/24 açık
Ukrayna ordusu 5 yerleşim birimini Ruslardan kurtardı
Putin'den Ruble resti
Bursa Ramazan kolisi yardımı | Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Ramazan paketi erzak gıda yardımı nasıl alınır? (Ramazan Destek Çeki)
Esat Karlıdağ Kimdir?
İtalya Başbakanı Draghi: 'Türkiye çok önemli bir rol oynuyor'

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Bilgin'den ''asgari ücrete zam'' açıklaması: Gündemimizde yok!

Bakan Bilgin'den ''asgari ücrete zam'' açıklaması: Gündemimizde yok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci zam konusunun bugün için gündemlerinde olmadığını söyledi.

2 Saat Önce
2022-03-31 15:24:47
Bakan Bilgin'den ''asgari ücrete zam'' açıklaması: Gündemimizde yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklamalarıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de söz konusu konuda değerlendirmelerde bulundu.

Bilgin, "Asgari ücrette net zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan dönüşü medya mensuplarına yaptığı açıklamalarda bu konuya ilişkin olarak şunlar söylemişti:

Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş