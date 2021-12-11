DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı
Melikgazi'de 'Taşların İzinde Kayseri' kitabı tanıtıldı
Hırka-i Şerif Cami dualarla ibadete açıldı
2021'in en iyi filmleri
Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor
Melikgazi'de tehlike arz eden ve metruk yapılar yıkılıyor
Melikgazi'de iki program birden
Melikgazi'den yeni yollar ile konforlu ve güvenli ulaşım
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 Zabıta memuru alımı ilanı
TEMA Vakfı'ndan Melikgazi'ye park teşekkürü
Bebeğinizin sağlıklı dişlere sahip olması için...
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi TRT'de ne zaman vizyona girecek?
19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Melikgazi'den yine bir ilk! Kayseri’ye Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi Yapılıyor
Melikgazi Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

56 Dakika Önce
2021-12-11 22:26:52
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları;

-Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır.

- Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var.

-3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce meclise göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, sözleşmenin anlamı 2022 yılında uygulamaya sokacağız diye imzaladık. Meclise geldiği zaman da meclisin gereğini yapacağına inancımız tamdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş