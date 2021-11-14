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Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

‘Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’ etkinliğinde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

1 Saat Önce
2021-11-14 15:47:40
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'in düzenlediği buluşmaya katılarak asgari ücret ve 3600 ek gösterge konuları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Kongre Merkezi'nde bugün gerçekleştirilen etkinlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan sonra Çalışma Bakanı Bilgin kürsüye çıktı.

Bilgin, “Bugün devam eden pandemi krizi batı sisteminin sonunun yaklaştığını göstermektedir. Sağlık sistemine parası olmadığı için tedavi edilemeyen insanlar, batı sisteminin nasıl gayri insani sisteme dönüştüğünü gösterir” dedi.

'OCAK AYINDA TBMM'YE GETİRECEĞİZ'

Bilgin asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularında şunları söyledi:

“Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak, işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir.

Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır.

3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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