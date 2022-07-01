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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu yılki asgari ücretteki kümülatif artışın yüzde 94,60 olduğunu belirtti

2 Saat Önce
2022-07-01 17:48:58
Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması

Bakan Vedat Bilgin sosyal medya hesabından asgari ücretin artış oranına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibariyle ek %30'luk artış yaparak asgari ücreti 5.500 TL'ye çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı %94.60 oldu."

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