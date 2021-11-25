Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması

Bakan Bilgin, asgari ücreti uzlaşı içinde çözmek istediklerini belirtip, 'Toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'Burada emekçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum' dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) otelde düzenlediği 'Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın' konulu eğitim seminerine katıldı. Bilgin, burada yaptığı konuşmada, asgari ücreti uzlaşıyla çözmek istediklerini söyleyip, "Asgari ücret konusunda da sayın başkanın tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'Burada emekçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve sayın başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz" dedi.

'BEYAZ BAYRAK UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Bilgin, toplumun modernleşmesi ile işçi oranının arttığını, bu oranın sendikalaşmayı da olumlu anlamda etkilediğini belirterek, "Bu konuda 'Beyaz Bayrak Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bir iş yeri primlerini yatırıyorsa, prim borcu yoksa ama daha önemlisi ve sendikalıysa beyaz bayrak vereceğiz ve o bayrağın üzerinde 'Burada düzgün iş vardır, örgütlü iş vardır' yazacak. İşçi örgütlenmesini sadece emek açısından değil, bizim açımızdan da çok önemlidir çünkü kayıt dışılığı ortadan kaldırır. Kayıtsız iş yeri demek toplumun değerlerinden, emekten, vergiden çalan bir iş yeri demektir. Dolayısıyla bu 'Beyaz Bayrak' uygulamasıyla da buna karşı mücadele edeceğiz" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI 1 ARALIK'TA

Bakan Bilgin, toplantı çıkışında da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

ATALAY: DOLAR 8,5 LİRAYDI, ŞİMDİ 12'Yİ GEÇTİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise günlerdir asgari ücret tartışmasının yaşandığını belirterek, "Konuşmaya başladığımız zaman dolar 8,5 liraydı. Şimdi dolar 12 lirayı geçti. Aradan 1 ay zaman geçti. Sebebini de anlamış değilim. Özellikle herkesin detaylı araştırmasını istiyorum ama bu ülkede hepimizin yapacağı bir şey var; dayanışma içinde olacağız, sıkıntılarımızı paylaşacağız. Asgari ücretle ilgili ne söylediğimiz ortada" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.