Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak kararlılıktayız' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"3600 ek gösterge adalet duygusunu sağlamlaştıracak." diyen Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge toplantısında şunları söyledi:

Hepimizin bildiği gibi bugün hala devam eden salgın kriziyle karşı karşıyayız. Bunun toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunları da var. Tüm sorunlar bütün dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Türkiye'ye bunun yansımaları olmuştur. Enflasyona yol açması, ekonomik sorunlara sebep olmasını göz önünde bulundurmamız gerekir. Biz bu problemlerin aşılması konusunda hükümet olarak önemli adımlar atıyoruz.

Toplu sözleşmeler önemli adımlar. Enflasyonist ortam aşınmalara yol açtı. Enflasyon farkını vermekle kalmadık, ona sosyal denge desteği verdik. Emeklilerimize 1500 lira olan asgari maaşı 2500 liraya çıkararak, onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirecek tedbirler almaya devam ediyoruz. Temmuzda benzeri durumda karşı karşıya kaldığımızda düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün gereğini yapacağız.

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Mevcut maaşlarda, emekli ikramiyelerinde ve emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile 22 arasında değişiklik meydana gelecek. Bir polisin 2022 maaşı 7 bin 465 lira oldu. Polis eğer 3600 ek gösterge uygulanmaya başladığında bugün alacağı maaş 8 bin 950 liraya yükselmiş olacak.

Öğretmenlerimiz 6 bin 448 lira alırken 3600 ile birlikte 7 bin 730 liraya yükselecek maaşı. Hemşire maaşı 6 bin 834'ten 8 bin 200 liraya gelecek.

25 yıl çalışmış bir memurumuz emekli olduğunda 128 bin lira alırken ikramiye 153 bin 60 liraya çıkacak. Şu an emekli maaşımız 4 bin 600 liradır. 3600 geldiğinde 5 bin 520 lira emekli maaşı alacaklar. Memurlar şu an 3600 ek göstergeyi bekliyor ve emekli olmuyorlar. Pek çok memurumuz emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen emekliliklerini erteliyorlar." .