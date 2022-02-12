Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '3600'ü en adil bir şekilde; çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz' dedi.

Eğitim-Bir-Sen 30'uncu Yıl Vefa Buluşması, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. Bakan Bilgin, Türkiye'nin demokratikleşme sürecine dikkat çekerek, "Türkiye bugün bu aşamaya geldiyse az gelişmişlik zincirini parçalayıp kalkınma sürecinde ileriye doğru hamleler yapıyorsa bunun arkasında Türkiye'nin demokratikleşmesi sürecinde attığı mesafe var. Türkiye, demokratikleşme sürecinde çok önemli mesafeler katetmiştir. Başkanlık sisteminin demokratikleşme sürecinde tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum çünkü parlamenter sistem, milletin iradesinin meclise yansımasını engelleyen bir yapı içerisinde. 'Vesayet rejimi' dediğimiz şey militarist bir rejimdir. Milli Güvenlik Kurulu salonunda başbakana omuz atan ahlaksızların bulunduğu bir yerdir. 'Parlamenter rejime dönelim, güçlendirilmiş parlamenter rejime dönelim' diye utanmadan söyleyenler var. İnsan utanır. Türkiye'deki parlamenter rejim, militaristliğin gölgesinde millet iradesini hapseden bir rejimdi. Türkiye, başkanlık sistemiyle bunu yıkmıştır" diye konuştu.

'3600 TOPLANTISI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA'

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusuyla ilgili de "Bizim ağırlıklı olarak sosyal politika tedbirlerini, sosyal politika uygulamalarını yaygınlaştırmamız lazım. Elbette bu sürecin başka problemleri var; ama çok şükür biz özellikle toplu sözleşmelerimizde, asgari ücret belirlenmesinde, memur ücretlerinin, emeklilerin ücretlerinin düzenlenmesinde bu konuda Türkiye imkanlarını sonuna kadar zorlamıştır. Yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğu dönemde, biz 6 aylık zammı yüzde 31 olarak verdik. Önümüzdeki temmuzda da yeniden toplu sözleşme, enflasyon farkı ve sosyal refah farkını dikkate alan çalışmaları yapacağız. Yaptığımız toplu sözleşmede çok önemli bir başka şeyi kayıt altına aldık. Önümüzdeki hafta da toplantısını yapacağız, 3600 meselesinin. Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600'ü de en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.

YALÇIN: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SENDİKASI

Genel Başkan Ali Yalçın ise 14 Şubat 1992'de kurulan Eğitim-Bir-Sen'in bugün gelinen noktada yüz binlerle buluştuğunu belirterek, "Kökleri medeniyetimizin derinliklerine uzanan, dalları insanlığı kucaklayan, gölgesinde mazlumların barındığı hareketimiz tam 30 yaşına bastı. Bu 30 yılın her anında sizlerin emeğiniz, alın teriniz, akıl teriniz var. Eğitim-Bir-Sen, bugün Türkiye'nin ve dahil olduğu bölgenin en büyük sendikasıdır. En büyük olmanın ötesinde, emeğin hakkını gözetmede, korumada, geliştirmede en doğru sendikadır. Bunun en güzel göstergesi de sayısı yarım milyona yaklaşan eğitim çalışanlarının takdiri, teveccühüdür" diye konuştu.

'BİZİM DERDİMİZ İNSAN'

Ali Yalçın, mektupla örgütlenmeye çalıştıkları günlerden, Türkiye'nin en büyük sendikası sıfatıyla bugünlere ulaştıklarını dile getirerek, "Bu başarının arkasında davamıza, dava arkadaşlığımıza vefada ortaklık var. Sendikacılığın yönünü ve yöntemini değiştiren bu başarının arkasında, adanmışlıkta ve cefada ortaklık var. İdeolojik eğitim sistemine itirazlarımızın karşılık bulmasına; milletin vesayetten kurtulmasına yol açan sendikacılığımızın arkasında gayrette, azimde ortaklık var. 'Tek tip vatandaş' üreten eğitim felsefesine set çekmemizde, eğitim hakkının turnikelerinden kurtarılmasında, alın terinde, ödenen bedelde ortaklık var. 30 yıllık tarihimiz vesayet odaklarına, bürokratik oligarşiye, terör örgütlerine karşı milleti, millet iradesini savunma tarihidir. Bizim derdimiz insan. Bizim gayemiz insana ve insanlığa hizmet. Bizi biz yapan değerleri 'çelik çekirdek' belleyerek değerlerimizin ihyası ve geleceğin inşası için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 2015 yılından itibaren Eğitim-Bir-Sen, yeni bir paradigmayla çalışmalarının niteliğini daha da artırdı. 'Zirveden yeni ufuklara' mottosuyla daha zinde ve etkili bir teşkilat oluşturma gayreti ve mücadelesi içindeyiz" dedi. .