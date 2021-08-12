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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Bilgin’den ''3600 ek gösterge'' açıklaması

Bakan Bilgin’den ''3600 ek gösterge'' açıklaması

Çalışma Bakanı Bilgin, '3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz. 2022 ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı' açıklamasını yaptı.

2 Saat Önce
2021-08-12 12:05:23
Bakan Bilgin’den ''3600 ek gösterge'' açıklaması

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Gözler yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmelerindeydi. Taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi.

Hükümetin iki yıllık memur zam teklifi belli oldu.

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, "2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" teklifini sundu.

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.

Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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