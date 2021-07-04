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Bakan Bilgin açıkladı: Yarın hesaplara yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

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04.07.2021 15:48:04
Bakan Bilgin açıkladı: Yarın hesaplara yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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