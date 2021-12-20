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Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını belirterek, memurlara da enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini söyledi.

34 Dakika Önce
2021-12-20 07:25:16
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam

ENFLASYON ÜZERİNDE SOSYAL TRANSFER

Bütün emekli gruplarını içine alan bir düzenleme yapacaklarını belirten Bakan Bilgin, "Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Memur sendikalarıyla görüşmeler yaptık, varılan bir mutabakat var.

Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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