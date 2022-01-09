Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge düzenlemesi bu yıl içerisinde bitecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022'nin ilk 6 ayında Meclis'e intikal ettirileceğini belirterek, 'Meclisteki süre birlikte değerlendirildiği zaman yılın sonuna kalmadan biteceğini düşünüyorum.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk canlı yayın programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretle ilgili işçi ve işverenin tepkilerinin ne olduğu ve hükümet olarak kendilerinin bu ücret hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine Bilgin, Türkiye'nin zor şartlarda, sosyal devlet olmanın sorumluluğuyla tarihsel bir adım attığını ve enflasyonun yüzde 36 olduğu bir dönemde yüzde 50'lik artış gerçekleştirdiğini söyledi.

Asgari ücretin artmasıyla işsizlik sayısının artacağının düşünüldüğünü belirten Bilgin, bunun olmaması için işverene önemli bir destek vererek maaşların asgari ücret tutarından vergi alınmamasını sağladıklarını anlattı.

Bilgin, "Her asgari ücret artış döneminde kısmi ücret artışından dolayı işten çıkarmalar oluyor, ondan sonra düzeliyordu. Fakat bu dönemde o çok daha az olacak veya olmayacak. Çünkü Türkiye ekonomisi hızla büyüyor, büyüme devam ettiğini için istihdam yaratıyor." dedi.

3600 ek gösterge ne zaman Meclise gelecek?

3600 ek gösterge ile maaşlarda nasıl bir düzenleme yapılacağı, düzenlemenin ne zaman geleceği ve bunun maaşlara yansımasının ne olacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Bilgin, çalışanların emekliliklerinde büyük bir ücret kaybı yaşadığını ve çalışan ile emekli arasındaki ücret kaybının çok yüksek olduğunu söyledi. 3600 ek göstergenin bunu giderecek bir düzenleme olduğuna dikkati çeken Bilgin, şöyle devam etti:

"Bu çalışmayı biz bakanlık içerisinde tamamladık. Şimdiki aşama, sendikalarımız, onlar bizim sosyal ortağımız, onlarla birlikte müzakere edeceğiz, onlarla birlikte değerlendireceğiz. Üçüncü aşama, kamunun diğer kuruluşlarıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı onlarla birlikte müzakere edeceğiz. Tahmin ederim bu süreçler bittikten sonra Meclise 2022'nin ilk 6 ayında, en geç mayıs-haziran ayında Meclisimize intikal ettiririz ama bu yıl içerisinde bitecek. Meclise intikal ettirdiğimiz süre ile Meclisteki süre birlikte değerlendirildiği zaman yılın sonuna kalmadan biteceğini düşünüyorum."

Devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan yeni bir düzenleme yapacaklarına da değinen Bilgin, bunun daha kapsamlı ve adil olacağını vurguladı.

Kamudaki sözleşmeli personelin durumu

Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelin durumuna ilişkin ise, "Biz, bu sözleşmelileri de kadrolu haklara sahip çalışanlarla benzer haklara sahip hale getireceğiz ama onu gönüllülük esasına bağlayacağız. Biliyorsunuz çok sayıda sözleşmeli statüsü var. Orası biraz karışık. Onu sadeleştireceğiz. İsteyenleri, kadro haklarına sahip kılacak şekilde bir çalışma yapıyoruz. Onu da sosyal ortaklarımızla birlikte kararlaştıracağız. O da kesinlikle bu yılın içerisinde biter." açıklamasını yaptı.

AGİ ile ilgili merak edilenler

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili konuya da açıklık getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Basit şekilde açıklarsak, sizden vergi alınıyor, devlet diyor ki 'O asgari geçim için gerekli olan geliriniz olması lazım. Ben o vergiyi iade ediyorum.' Şimdi biz, o asgari geçim seviyesinin üstünde olan asgari ücret seviyesini vergi dışı bıraktığımız için ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. Vergi almadığımız için bir geçim indirimi adı altında vergi iade etmiyoruz. Dolayısıyla bütün çalışanlar için kaldırıldı. Orada çalışanın, işçinin bir kaybı yok."

EYT konusunu

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşların sorunlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bilgin, emekliliğin yasalarda prim gün sayısını tamamlama, yaş ve yıl sayısını tamamlama şartlarına bağlandığını hatırlattı.

Burada yaş şartını yerine getirmemiş olanların sorun yaşadığını aktaran Bilgin, "Bununla ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı var yani yaş da bu işin şartlarından birisi. Dolayısıyla onun yerine getirilmesi lazım." diye konuştu.

Bilgin, Türkiye'deki emeklilik sisteminin prime dayalı olduğunu ve prime dayalı sistemlerde prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olan insan sayısı arasında bir oran olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla devlet bu düzenlemeleri, yasal değişikliklerini yaparken bunları dikkate alarak bu değişikliği yapmıştır. Fakat bu yasa çıktığında zaten çalışan, çalışmakta olanlar, 'Bu yasa çıkmadan önce işe girdiğimiz, emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı' diyorlar. Planlamasalar da bunlar yasal olarak belli.

Bunlar, bizim önümüzdeki çalışma programı içerisinde var ama biz, aşama aşama sorun çözüyoruz. Bunun için zaman veremem ama bizim önümüzdeki öncelikli sorunumuz, mevcut emeklilerin durumlarının daha iyileştirilmesi, ikincisi 3600 meselesinin çözülmesi, üçüncüsü sözleşmeli personelin kamuda yarattığı kargaşanın, çünkü haksızlıklar da var. Aynı statüde girmiş, ikisi de sözleşmeli, farklı şartlara sahipler. Bütün bunları düzenleyecek kapsamlı bir düzenleme yapmak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.