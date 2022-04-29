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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan açıkladı! Destek ödemeleri bugün başlıyor

Bakan açıkladı! Destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesabına aktarılacağını ifade etti.

1 Saat Önce
2022-04-29 09:34:44
Bakan açıkladı! Destek ödemeleri bugün başlıyor

Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, paylaşımında, desteklerin detaylarına ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre, arılı kovan desteği 143 milyon 883 bin lira, bitki karantinası tazminatı desteği 10 milyon 827 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 812 bin 481 lira, çam balı telafi desteği 192 bin 300 lira, damızlık ana arı desteği 45 bin lira, düve alım desteği 688 bin lira, yangın ve selden zarar gören kovan desteği 136 bin lira olarak ödenecek.

Destekten 66 bin 76 üretici yararlanacak.

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