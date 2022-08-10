Bakan açıkladı: Araba alım satımlarına yeni düzenleme
Ticaret Bakanı Muş, araba alım-satımdaki yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.
2022-08-10 12:56:03
Ticaret Bakanlığı, araba alım-satımdaki vurguna ilişkin harekete geçti. Artık araçların liste fiyatının üzerinde satılması engellenecek.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a carlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi. Bu düzenlemenin otomobil fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.
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