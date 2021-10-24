Bahçeşehir trafiğine 3 koldan neşter

İstanbul genelinde trafik yoğunluğun fazla olduğu arterler arasında yer alan Bahçeşehir -TEM bağlantı yolundaki inşaat çalışmaları hız kazandı.

Timeturk

Bir taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ispartakule mevkinde yaptığı köprülü kavşak inşaatında sona doğru yaklaşılırken diğer tarafta Başakşehir Belediyesinin geçen yıldan Programını aldığı Şahintepe üzerinden Başakşehir - Bahçeşehir bağlantı yolu inşaatında asfaltlama çalışmaları yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın ise yıllardır ihmal edilen Halkalı üzerinden Bahçeşehir'e uzanan raylı sistem üzerinde MARMARAY'ı hizmete almasına sayılı günler kaldı. Üç koldan yapılacak iyileştirme ile bir zamanlar İstanbul'un uydu şehri olarak tanımlanan Bahçeşehir'e ulaşımda rahatlama sağlanmış olacak.

1995'ten bugüne nüfus yoğunluğu sürekli artan Bahçeşehir'in en büyük sorunu olan şehir merkezine ulaşım konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başakşehir Belediyesi farklı projeleri devreye soktu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bahçeşehir'den TEM'e çıkış noktası olarak bilinen Ispartakule gişelerine uzanan güzergahta trafiğin daha akıcı olması için köprülü kavşak inşa etti. Kavşak inşaatının tamamıyla bitmesinin ardından Başakşehir- Avcılar - Esenyurt güzergahının en önemli noktalarından birisinde trafik rahatlamış olacak.

Başakşehir Belediyesi de geçen yıl projesi tamamlanan 3 kilometre uzunluğundaki yol ile Bahçeşehir – Şahintepe arasındaki trafik sorununa kalıcı çözüm getirmeyi amaçlıyor. Yeni yol, Şahintepe Kalekol'un yanından yukarı devam ederek Bahçeşehir Ispartakule Fırat 1. Cadde'ye bağlanıyor. Kısa zamanda tamamlanması planlanan yol, Şahintepe ile Başakşehir ve Bahçeşehir arasında hem mesafeyi hem de yolculuk süresini kısaltacak.

Öte yandan Başakşehir Belediyesinin girişimi ve Ulaştırma Bakanlığının onayı ile Halkalı'dan Bahçeşehir'e düzenlenecek olan MARMARAY ring seferleri için sona yaklaşıldı. Boğazköy mevkisine kadar gelecek olan MARMARAY ring hattının durak çalışmaları da sona erdi. Deneme seferleri yapıldı. Yolculu seferlerin başlayabilmesi için de TCCD'den onay bekleniyor. Söz konusu güzergahtaki duraklar ise Boğazköy, Ispartakule, Altınşehir, Konutbirlik, Halkalı-Marmaray şeklinde belirlendi. Müjdeli haberi, eylül ayında sosyal medya hesabından 'Ulaşımda yeni bir dönem başlıyor' İifadeleriyle paylaşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Bahçeşehir-Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı'nın ilk deneme sürüşü başarıyla yapıldı. Başakşehir'imiz ulaşımda da İstanbul'un yeni merkezi

olacak' mesajını vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.