Bağ-Kurlu'ya banka kredisi ile emeklilik imkanı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 'Yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır' dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme güçlüğü çeken sigortalıları için banka kredisi ile emekli olma imkanı sunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan SGK Başkanı İsmail Yılmaz, şunları kaydetti;

Daha önce 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun kapsamında 2,2 milyon kişi yapılandırma için başvurmuş ve 101 milyar lira alacağımız yapılandırılmıştır. Bugün itibarıyla tahsilat tutarımız ise 14.5 milyar liradır.

Yeni yapılandırma imkanı

9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile Kurumumuz alacakları için yeni bir yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır.

Halihazırda 7326 sayılı yapılandırma Kanunu kapsamında olup bugün imzalanacak protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda olan yaklaşık 32 bin civarı sigortalımız bulunmaktadır.

36 ay vade ile kredi imkanı

Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.