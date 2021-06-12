Bağ-Kur'lu erken emekli nasıl olunur? Bağkur borcu ödenince erken emekli olunur mu?

Bağ-Kur'lu erken emekli nasıl olunur? 2021 yılında yürürlüğe giren yeni borç yapılandırma kanunu ile binlerce Bağ-Kur'lu erken emekli olabilir. Erken emekli olma hayali kuran binlerce Bağ-Kur'lu erken emekli olabilmek için girişimlere başladı. Peki Bağkur borcu ödenince erken emekli olunur mu? Bağkur prim borcu olan erken emekli olabilir mi? Bağkur borcu yapılandırınca erken emekli olunur mu? Yapılan düzenleme ile Bağ-Kur prim borcu olanlar borçlarını yapılandırdıkları takdirde erken emekli olabilirler. İşte erken emekli olmak isteyen Bağ-Kur borçlularının yapması gerekenler...

Bağ-Kur'lu erken emekli nasıl olunur? 2021 yılında yürürlüğe giren yeni borç yapılandırma kanunu ile binlerce Bağ-Kur'lu erken emekli olabilir. Erken emekli olma hayali kuran binlerce Bağ-Kur'lu erken emekli olabilmek için girişimlere başladı. Peki Bağkur borcu ödenince erken emekli olunur mu? Bağkur prim borcu olan erken emekli olabilir mi? Bağkur borcu yapılandırınca erken emekli olunur mu? Yapılan düzenleme ile Bağ-Kur prim borcu olanlar borçlarını yapılandırdıkları takdirde erken emekli olabilirler. İşte erken emekli olmak isteyen Bağ-Kur borçlularının yapması gerekenler...

9 Haziran Çarşamba günü Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni borç yapılandırma kanundan binlerce kişi yararlanabilecek. Vergi borcu olanlar, KYK borcu olanlar, Trafik cezası olanlar, Bağ-Kur prim borcu olanlar gibi birçok kesim yeni yapılandırma ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. 2021 borç yapılandırma fırsatı ile erken emekli olmak da mümkün. Peki Bağkur prim borcu olan erken emekli olabilir mi? Bağ-Kur'lu erken emekli nasıl olunur? Bağkur prim borcu olan erken emekli olur mu?

Bağ-Kur'lu erken emekli nasıl olunur?

Hürriyet'ten Noyan Doğan yeni yapılandırma fırsatı ile Bağ-Kur prim borcu olanların erkene emekli olabileceklerini yazdı. İşte Noyan Doğan'ın Bağ-Kur erken emekliliğe dair yazısının ilgili ksımı;

Bağ-Kur'lar daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandırabilecek. Daha önceki kanunlar nedeniyle hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur'lular, yapılandırma yaptıklarında durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarlarını hesaplattırıp, borçlarını ödemeleri halinde; sigortalılıkları durdurulmamış sayılacak ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılacak, emeklilikte hesaba katılacak. Daha açık bir anlatımla prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve bu nedenle de emekli olamayan Bağ-Kur'lular, yapılandırmadan yararlandıklarında emekli olabilecekler. Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamayacak.

Bağkur borcu ödenince erken emekli olunur mu?

Yeni borç yapılandırma kapsamında prim borçlarını ödeyenler erken emekli olabilecekler.

Borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman?

Borçlular 31 Ağustos'a kadar ilgili kamu kurumarına başvuracak.

Borç yapılandırmada taksit olacak mı?

Yapılandırmadan faydalanan vatandaşlar ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde yapabilecek.

Bağ-Kur nedir?

Bağ-Kur, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na devir olmuştur.

Bağ-Kur, kapsamına aldığı sigortalılarına sigorta kollarından olan malullük, yaşlılık, ölüm ve sağlık sigortası yardımı yapmakta, cenaze masrafları karşılığı toptan ödeme ve sosyal yardım zammı vermektedir.

Bağ-Kur mevzuatına göre sigorta priminin ve aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil eden 24 gelir basamağı mevcut olup, bununla ilgili gösterge tutarı 360'tan başlayıp 4020'de biten basamak göstergelerinin, her yıl bütçe kanunuyla belirlenmekte olan katsayı ile çarpılması sonucu bulunmaktadır. Sigortalının seçtiği gelir basamağı üzerinden %20 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ve %12 oranında sağlık sigortası primleri aylık olarak alınmaktadır. Sigortalıdan ilk girişte bir defaya mahsus olmak üzere seçtiği gelir basamağının %25'i oranında giriş keseneği alınmaktadır.

Sigortalılar ilk altı basamakta her yıl bir üst basamağa kurumca mecburi olarak yükseltilmekte, altıncı basamaktan itibaren ise iki yılda bir ve talep halinde yükseltme işlemi yapılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.