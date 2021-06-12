Bağ-Kur'da erken emekli nasıl olunur? Esnaf erken emekli olabilir mi? 2021 borç yapılandırma kapsamında Bağ-Kur prim borçları da yapılandırma kapsamında olacak. Bağ-Kur prim borcu olan binlerce esnaf, zanaatkar ve ev hanımı da borçlarını yapılandırınca erken emekli olup olamayacağını merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni borç yapılandırma kanunda bağkur borcu olanlar borçlarını yapılandırıp ödedikleri takdirde erken emekli olabilecekler.

Bağ-Kur'da erken emekli nasıl olunur? Esnaf erken emekli olabilir mi? 2021 borç yapılandırma kapsamında Bağ-Kur prim borçları da yapılandırma kapsamında olacak. Bağ-Kur prim borcu olan binlerce esnaf, zanaatkar ve ev hanımı da borçlarını yapılandırınca erken emekli olup olamayacağını merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni borç yapılandırma kanunda bağkur borcu olanlar borçlarını yapılandırıp ödedikleri takdirde erken emekli olabilecekler.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2021 yılında borç yapılandırma kapsamında milyonlarca kişi borçlarının büyük bir yükünden kurtulabilecek. Emekli olma hayali kuran ancak prim borçları nedeniyle bu hayali yaşayamayan binlerce kişi de yapılandırmadan yararlanarak erken emekli olabilecek. Peki Bağ-Kur'da erken emekli nasıl olunur? Esnaf erken emekli olabilir mi?

Bağ-Kur'da erken emekli nasıl olunur?

Milyonlarca Bağ-Kur'lu yapılandırma fırsatından yararlanarak borçlarını ödemek istiyor. Borçlarını ödeyen bağkurlular erken emekli olup olamayacaklarını merak ediyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan Bağ-Kur prim borcu olanları ve yapılandırma ile erken emeklilik fırsatı yakaladıklarını anlattı. İşte Noyan Doğan'ın Bağ-Kur erken emekliliğe dair yazısının ilgili ksımı;

Bağ-Kur'lar daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandırabilecek. Daha önceki kanunlar nedeniyle hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur'lular, yapılandırma yaptıklarında durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarlarını hesaplattırıp, borçlarını ödemeleri halinde; sigortalılıkları durdurulmamış sayılacak ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılacak, emeklilikte hesaba katılacak. Daha açık bir anlatımla prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve bu nedenle de emekli olamayan Bağ-Kur'lular, yapılandırmadan yararlandıklarında emekli olabilecekler. Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamayacak.

Kimler Bağ-kur yaptırmak zorunda?

Bağ-kur yaptırmak zorunda olan insanlar iş yerine sahip olan insanlardır. Bağ-kur işverenlerin sigortasını ödediği bir emeklilik türüdür. İşletme sahipleri SSK'dan emekli olamamaktadır. Türkiye vatandaşı olan insanlar dilerlerse Bağkur'lu olabilmektedir. Bağkur'lu olmak isteyen insanlar 18 yaşını geçmiş ve bir işte sigortalı olarak çalışmaması gerekmektedir. Bağkur'lu olmak için çiftçi veya şirket ortaklığı da bulunmaması gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.