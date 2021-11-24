DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Avrupa'da Kovid-19'un delta varyantının aralık ve ocakta artacağı uyarısı
İran’dan 'BAE' açıklaması!
Adli Tıp uzmanından korkunç detaylar! 'Müslüme dağda tek başına yaşayamaz'
Kurda süreç nereye gidiyor?
AFAD ve İHH arasında işbirliği protokolü
Kerevizi tüketmeniz için 9 neden
BAE: Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayrıldı
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 10 anlaşma imzalandı
Yiyeceklerinizi uygun şekilde saklamıyor olabilirsiniz!
Dolar manipülasyonu: Emniyet, 271 hesap hakkında yasal işlem başlattı
Seyfülislam Kaddafi’nin adaylık başvurusu Libya yargısınca reddedildi
ABD'de indirimli mağaza fiyatlarına yüzde 25 zam şoku
Bunları asla sirkeyle temizlemeyin!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Libya’da Seyfülislam Kaddafi’nin adaylık başvurusu reddedildi

TIMETURK / EKONOMİ / BAE: Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayrıldı

BAE: Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayrıldı

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Al Suwaidi, BAE'nin Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdığını duyurdu

1 Saat Önce
2021-11-24 19:02:49
BAE: Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayrıldı

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın huzurunda imzalanan anlaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Veliaht Prensi Bin Zayid'in Türkiye ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiğini vurgulayan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır." diye konuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş