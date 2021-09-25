DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Canlı yayında tepki çeken sözler... 'Muhammed ismini yasaklayacağım'
Mobilya Firmaları için Teknolojik Hamle, Artırılmış Gerçekliğin Gücü
Karadeniz'de balık fiyatlarını ''fırtına'' vurdu
Bakanlık harakete geçti! 5 zincir markete fahiş fiyat denetimi
Mars’ta deprem
Bu müzede insanlar duvarları yiyor! İnanamayacaksınız
Yılman: Akşener resmen restini çekti
Hayrettin Karaman kimdir? Hayrettin Karaman kaç yaşında ve nereli?
Libya'da binlerce kişiden ''güvenoyu kararı'' protestosu
İyilik dolu su kuyusu
Çin'e karşı büyük ittifak
Borsa ajanı nedir? Borsa ajanı ve borsa simsarı nasıl olunur?
Emlak Konut GYO evleri faizsiz mi satılıyor? Emlak Konut evleri kaç vade (taksit) ile satılıyor?
Boğaz'da korkutan kaza
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin

TIMETURK / EKONOMİ / BAE, Türkiye'de yatırım yapmak için harekete geçti

BAE, Türkiye'de yatırım yapmak için harekete geçti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi merkezli varlık fonları, Türkiye'de yatırım yapmak için milyarca dolarlık varlıkları inceliyor.

2 Saat Önce
2021-09-25 09:23:31
BAE, Türkiye'de yatırım yapmak için harekete geçti

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasıyla, Körfez ülkesinin yatırım planları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi merkezli varlık fonları, Türkiye'de milyarca dolarlık varlıkları inceliyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre aylardır süren görüşmeler, Abu Dabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleşen telefon görüşmesinden önce başladı.

Konuya yakın üç kaynağa göre Emirlik'in en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptı. Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Sözcü "Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip" diye konuştu.

Bir kaynağa göre aralarında Abu Dhabi merkezli Royal Group'a ait özel yatırım şirketi Chimera Investments ve Nerve Holding'in de olduğu diğer fonlar Türkiye'yi incelerken bu fonların her biri 1 milyar dolara kadar yatırım yapabilir.

Bu arada eylül ayı başında Dubai merkezli lojistik firması Aramex, MNG Kargo'yu satın alma görüşmeleri yaptığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN