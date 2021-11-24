BAE prensiyle görüşme başladı; dolar sert düştü!

Sabah 13 liradan alıcı bulan dolar, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme sırasında 12 TL seviyesine geriledi.

BAE Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin başlamasıyla (saat 15:10) dolar TL'nin 12 TL'nin altına indi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, Türkiye için 10 milyar dolarlık yatırım paketi açıklayacağı iddia ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.