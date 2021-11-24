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TIMETURK / EKONOMİ / BAE prensiyle görüşme başladı; dolar sert düştü!

BAE prensiyle görüşme başladı; dolar sert düştü!

Sabah 13 liradan alıcı bulan dolar, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme sırasında 12 TL seviyesine geriledi.

2 Saat Önce
2021-11-24 15:51:46
BAE prensiyle görüşme başladı; dolar sert düştü!

BAE Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin başlamasıyla (saat 15:10) dolar TL'nin 12 TL'nin altına indi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, Türkiye için 10 milyar dolarlık yatırım paketi açıklayacağı iddia ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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