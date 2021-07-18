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TIMETURK / EKONOMİ / BAE: OPEC+ grubunun kararlarına bağlıyız

BAE: OPEC+ grubunun kararlarına bağlıyız

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), küresel piyasada dengenin sağlanması için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun aldığı kararlara bağlı olduğunu belirtti.

2 Saat Önce
2021-07-18 21:04:16
BAE: OPEC+ grubunun kararlarına bağlıyız

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BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarından oluşan OPEC+ grubunun 19. Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Mezrui, ülkesinin, OPEC+ grubunun aldığı kararlara bağlı olduğunu, grup bünyesinde faaliyet gösterdiğini ve piyasada denge sağlanması için bütün gayretini sarf ettiğini kaydetti.

OPEC'ten yapılan açıklamada, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasına karar verildiği, 10. Bakanlar Toplantısı'nda varılan anlaşmanın süresinin ise Nisan 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığı ifade edilmişti.

Temmuz başında iki gün üst üste yapılan görüşmelerde, ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine, 5 Temmuz'da üçüncü kez bir araya gelmesi planlanan OPEC+ grubu, üye ülkeler arasında uzlaşmaya varılamaması sonucunda sürpriz bir kararla 18. Bakanlar Toplantısı'nı iptal etmişti.

Görüşmeler, BAE'nin "üretim kotasının artırılması" isteği üzerine sonuçsuz kalmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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