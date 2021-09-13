DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

BAE'den özel sektörde çalışanlara vatandaşlık şartı
Taliban, Reşid Dostum’un lüks malikânesinde!
Domates aşısı nedir? Domates aşısı koronavirüse karşı korur mu?
İçişleri: 2021'de 130 terör eylemi engellendi
Genç iş adamı Batuhan Bağıban’dan örnek davranış
Iğdır'ın anjola(kara) eriği; her ağaç 100 kilo veriyor
KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanır?
İskoçlardan bir bağımsızlık referandumu hamlesi daha
Doctor Who'nun yıldız ismi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
Elif Şafak'ın yeni romanı İzlanda’da ödüle layık görüldü
Ankara'da 300 Bisikletçi 60 Kilometre Pedal Çevirdi
78. Venedik Film Festivali’nde ödüller kimlere gitti?
Konya namaz vakitleri 1 aylık
Un kurabiyesi nasıl yapılır?
Telefondan EFT nasıl yapılır?

TIMETURK / EKONOMİ / BAE'den özel sektörde çalışanlara vatandaşlık şartı

BAE'den özel sektörde çalışanlara vatandaşlık şartı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hükümet, ekonomik reform kapsamında özel sektöre '5 yıl içinde çalışanlarının en az yüzde 10'unun ülke vatandaşı olması' şartı getiren bir kararı aldı.

6 Dakika Önce
2021-09-13 17:10:55
BAE'den özel sektörde çalışanlara vatandaşlık şartı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, hükümetin özel sektörde istihdam edilen çalışanlara ilişkin yeni bir karar aldığı belirtildi.

Buna göre gelecek 5 yıl içinde aşamalı şekilde uygulamaya konulacak kararın, şirketlerdeki nitelikli çalışanların en az yüzde 10'unun BAE vatandaşı olması şartını içerdiği kaydedildi.

Kararın uygulamaya konulduğu ilk yılda BAE'li çalışan sayısının yüzde 2 olmasının hedeflendiği, hükümetin 2026'ya kadar bu oranın yüzde 10'a ulaşmasını temenni ettiği aktarıldı.

Abu Dabi yönetimi, 5 Eylül'de ekonomik kalkınma için 9 yıl süreli 150 milyar dolarlık 50 stratejik ticari projenin hayata geçirileceğini duyurmuştu.

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip BAE'de, 7 milyon 800 bin yabancı işçi bulunuyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş