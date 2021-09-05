BAE'den 150 milyar dolarlık yabancı yatırım planı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 150 milyar dolarlık (550 milyar dirhem) doğrudan yabancı yatırım çekmek amacıyla 50 yeni ticari girişim başlatmayı planladıklarını açıkladı.

BAE yerel medyasındaki haberlere göre, Abu Dabi yönetimi, Kovid-19 salgını sonrası ülke ekonomisinin uzun vadeli kalkındırılması ve geliştirilmesine yönelik yeni yatırım projelerinin tanıtımı için konferans düzenlendi.

Dubai'de Jumeirah Emirates Towers'ta gerçekleşen konferansa, kabine üyeleri ile çok sayıda devlet yetkilisinin katıldığı belirtildi.

BAE hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada, gelecek dokuz yıl içinde 150 milyar dolarlık (550 milyar dirhem) doğrudan yabancı yatırım çekmek hedefiyle 50 yeni ticari girişim başlatacaklarını belirtti.

Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan al Jaber, hedeflenen projeler kapsamında BAE ve Emirates Kalkınma Bankası'nın endüstriyel teknoloji ve teknoloji ağırlıklı sektörlere 5 milyar dirhem yatırım yapacağını söyledi.

BAE hükümet yetkilileri gerçekleşen toplantıda, sekiz ülke ile ekonomik ortaklık üzerinde çalışılacağını açıkladı. Bu ülkeler arasında Türkiye, Güney Kore, Endonezya, Kenya, Etiyopya, İngiltere, Hindistan ve İsrail yer alıyor.

Yabancı çalışanlar için iki yeni vize kategorisi

Gerçekleşmesi planlanan projeler arasında, teknolojiye yatırım yapılması ve yabancı çalışanların ülkede istihdam edilmesi için vize düzenlemeleri de yer alıyor.

BAE Kabine İşlerinden Sorumlu Bakanı Dr. Sultan el-Cabir, ülkenin yatırımcılar açısından cazip hale getirilebilmesi için "yeşil ve serbest" olmak üzere 2 yeni vize kategorinin uygulanacağını kaydetti.

El-Cabir, söz konusu vizelerden başarılı yabancı öğrenciler, iş insanları, yatırımcılar ve nitelikli göçmenlerin yararlanabileceğini belirtti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.