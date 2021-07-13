BAE, Boeing'den 65 uçak alımını iptal etti

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Fly Dubai, Amerikan Boeing firmasına sipariş ettiği 237 uçaktan 65'ini almaktan vazgeçti.

Fly Dubai'den yapılan yazılı açıklamada, havacılık sektörünü olumsuz etkileyen Kovid-19 nedeniyle daha önce siparişi verilen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının alımında revizeye gidildiği ifade edildi.

ABD'li firmayla 2017'de imzalanan satın alım anlaşmasında 237 uçak için sipariş verildiği hatırlatılan açıklamada, gelinen aşamada yaklaşık yüzde 25'lik bir iptalin söz konusu olduğu ve alınacak uçak sayısının 172'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Anlaşma kapsamında Fly Dubai'nin geçen ay Boeing'den 2 adet Max 8 tipi uçak teslim aldığı, bu yılın sonuna kadar da filosuna 11 uçak daha ekleyeceği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.